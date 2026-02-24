Museum Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule

Museum

Salle Mirendense 3 Pl. Georges Clemenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Dans le cadre du Printemps des Bibliothèques 2026, la bibliothèque départementale et la médiathèque de Saint-Pourçain-sur-Sioule vous invite à découvrir MUSEUM , le cabinet de curiosités zoopoétiques du Petit Théâtre Dakôté.

.

Salle Mirendense 3 Pl. Georges Clemenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Printemps des Bibliothèques 2026, the departmental library and the Saint-Pourçain-sur-Sioule media library invite you to discover MUSEUM , the Petit Théâtre Dakôté’s cabinet of zoopoetic curiosities.

L’événement Museum Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Val de Sioule