MUSÉWEEK-END enfants Musée historique Mulhouse

MUSÉWEEK-END enfants Dimanche 30 novembre, 15h00 Musée historique Haut-Rhin

Gratuit, sur réservation

Assistez à un spectacle féerique qui vous plongera dans l’univers imaginaire du ballet Copellia, sur la musique du compositeur français Léo Delibes.

Dans le décor idéal de la salle des jouets du musée historique, l’artiste Sandrine Weidmann redonnera vie aux poupées mécaniques et aux automates de l’atelier du Docteur Copellius.

Vêtue de son tutu de danse et de ses chaussons de pointe, elle raconte avec son violon, cette histoire d’amour intemporelle, qui questionne petits et grands sur son rapport au réel et au virtuel.

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

Spectacle « Copellia » avec Sandrine Weidmann, musicienne du conservatoire.

© Sandrine Weidmann