MUSHING AND DOG À L’ARCHE DE LA NATURE Route de Changé Le Mans

Route de Changé Parking du Verger Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Championnats de France de chiens de traineaux.
Différentes épreuves les 22 et 23 novembre à l’Arche de la Nature. .
Route de Changé Parking du Verger Le Mans 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 78 90 39 mushinganddog@gmail.com
