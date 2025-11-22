MUSHING AND DOG À L’ARCHE DE LA NATURE Route de Changé Le Mans

Route de Changé Parking du Verger Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Championnats de France de chiens de traineaux.

Différentes épreuves les 22 et 23 novembre à l’Arche de la Nature. .

Route de Changé Parking du Verger Le Mans 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 78 90 39 mushinganddog@gmail.com

