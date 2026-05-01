Musi’ contes Bibliothèque Sainte-Anne-sur-Brivet

Sainte-Anne-sur-Brivet

Musi’ contes

Bibliothèque 2 rue du mortier plat Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 18:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Musi’contes

Un instant musical autour de l’accordéon et d’histoires lues à haute voix, mises en musique par les élèves de la classe de violon (Rodolphe GAULT).

Bibliothèque de Sainte-Anne-sur-Brivet

Vendredi 29 mai à 18h30

Gratuit Entrée libre

Renseignement

Bibliothèque de Ste Anne sur Brivet 02 40 91 84 88

E.mail bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 2 rue du mortier plat Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Musi’ contes Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT44