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Musi’ contes Bibliothèque Sainte-Anne-sur-Brivet

Musi’ contes Bibliothèque Sainte-Anne-sur-Brivet vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 2 rue du mortier plat

Ville : 44160 Sainte-Anne-sur-Brivet

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Sainte-Anne-sur-Brivet

Musi’ contes

Bibliothèque 2 rue du mortier plat Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 18:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Musi’contes
Un instant musical autour de l’accordéon et d’histoires lues à haute voix, mises en musique par les élèves de la classe de violon (Rodolphe GAULT).

Bibliothèque de Sainte-Anne-sur-Brivet
Vendredi 29 mai à 18h30
Gratuit Entrée libre

Renseignement
Bibliothèque de Ste Anne sur Brivet  02 40 91 84 88
E.mail bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr   .

Bibliothèque 2 rue du mortier plat Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Musi’ contes Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT44

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