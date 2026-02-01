Musiatreize Échos[s] Nous l’appelerons Hercule Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
Musiatreize Échos[s] Nous l’appelerons Hercule Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement dimanche 8 février 2026.
Dimanche 8 février 2026 à partir de 11h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2026-02-08 11:00:00
2026-02-08
Une coréalisation Musicatreize, Centre national d’Art vocal et Opéra de Marseille.
Depuis 2021 Musicatreize, centre national d’art vocal, a initié le principe des oeuvres gigognes . La commande faite au compositeur est d’écrire un insert destiné à un choeur amateur.
L’oeuvre a ainsi trois versions complète (Musicatreize + amateurs), professionnelle (Musicatreize seul) et amateur ( nsert seulement). Après Benoît Menut et Benjamin Dupé, Musicatreize a passé commande à Patrick Burgan pour une oeuvre nouvelle d’après le mythe d’Alcmène et Amphitryon.
Coréalisation Musicatreize, Centre national d’Art vocal Opéra de Marseille
CLAUDE DEBUSSY
Trois chansons de Charles d’Orléans
FRANCIS POULENC
Sept chansons a cappella
PATRICK BURGAN
Nous l’appellerons Hercule — Création mondiale
Direction Roland HAYRABEDIAN
Chœur Attaca — Préparation
Sébastien BOUIN Musicatreize .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Co-produced by Musicatreize, Centre national d?Art vocal and Opéra de Marseille.
L’événement Musiatreize Échos[s] Nous l’appelerons Hercule Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-30 par Ville de Marseille