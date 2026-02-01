Musiatreize Échos[s] Nous l’appelerons Hercule Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Musiatreize Échos[s] Nous l’appelerons Hercule

Dimanche 8 février 2026 à partir de 11h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2026-02-08 11:00:00

Une coréalisation Musicatreize, Centre national d’Art vocal et Opéra de Marseille.

Depuis 2021 Musicatreize, centre national d’art vocal, a initié le principe des oeuvres gigognes . La commande faite au compositeur est d’écrire un insert destiné à un choeur amateur.



L’oeuvre a ainsi trois versions complète (Musicatreize + amateurs), professionnelle (Musicatreize seul) et amateur ( nsert seulement). Après Benoît Menut et Benjamin Dupé, Musicatreize a passé commande à Patrick Burgan pour une oeuvre nouvelle d’après le mythe d’Alcmène et Amphitryon.



CLAUDE DEBUSSY

Trois chansons de Charles d’Orléans

FRANCIS POULENC

Sept chansons a cappella

PATRICK BURGAN

Nous l’appellerons Hercule — Création mondiale



Direction Roland HAYRABEDIAN

Chœur Attaca — Préparation

Sébastien BOUIN Musicatreize .

English :

Co-produced by Musicatreize, Centre national d?Art vocal and Opéra de Marseille.

