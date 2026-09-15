Music’ à la Neige Saint-Lary-Soulan
samedi 20 février 2027 · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Music’ à la Neige
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-20
fin : 2027-02-27
Date(s) :
2027-02-20
Music’à la Neige fera son grand retour l’an prochain, du 20 au 27 février 2027, au cœur des Pyrénées.
Porté par l’Orchestre Junior Landes Nature Côte d’Argent, ce projet réunira 100 jeunes musiciens des Landes autour d’une semaine exceptionnelle mêlant musique, partage, découverte de la montagne et rencontres humaines.
Au programme :
– concerts et animations musicales dans la station,
– concerts pédagogiques pour les scolaires,
– répétitions ouvertes au public,
– animations dans les rues et sur les sites emblématiques de la station,
– grand concert de gala de clôture,
et de nombreux moments de vie collective autour de la musique et du vivre-ensemble.
Programmation à venir .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@ojlnca.com
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English :
Music?%E0 la Neige will make its big comeback next year, from February 20 to 27, 2027, in the heart of the Pyr%E9n%E9es.
Organized by the Landes Nature Côte d’Argent Junior Orchestra, this project will bring together 100 young musicians from the Landes region for an exceptional week combining music, camaraderie, exploration of the mountains, and meaningful connections.
On the program:
– concerts and musical performances in the resort,
– educational concerts for schoolchildren,
– rehearsals open to the public,
– performances in the streets and at the resort’s iconic sites,
– a grand closing gala concert,
and many opportunities for community-building centered around music and togetherness.
L’événement Music’ à la Neige Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de St Lary|CDT65
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