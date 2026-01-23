Music All Style Domaine de la Broche Étrépagny

Music All Style

Domaine de la Broche, 1 route du Mesnil Guilbert, Étrépagny, Eure

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 04:00:00

2026-02-07

Une soirée 100 % music all style pour enflammer le dancefloor.

Nourriture, boissons, planches apéro sur place. Service navette disponible. Réservation obligatoire pour le dîner domainedelabroche@gmail.com. .

Domaine de la Broche, 1 route du Mesnil Guilbert, Étrépagny 27150, Eure, Normandie. +33 6 27 53 61 76. domainedelabroche@gmail.com

