Music-art enfant Parking de la ZAC du Match Hettange-Grande samedi 20 juin 2026.

Hettange-Grande

Music-art enfant

Parking de la ZAC du Match 16 Rue des Métiers Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:45:00

fin : 2026-06-20 11:45:00

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique pour les enfants !

Le café créatif Art à Miss vous propose un atelier Music-Art pour les enfants à partir de 4 ans.

Chant, percussions, usage de son corps, un mélange de découverte et de manipulation instrumentale !

Places limitées, sur réservation.Enfants

24 .

Parking de la ZAC du Match 16 Rue des Métiers Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 69 contact@artamiss.fr

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English :

Fête de la musique for kids!

The Art à Miss creative café is offering a Music-Art workshop for children aged 4 and over.

Singing, percussion, use of the body, a mix of discovery and instrumental manipulation!

Places limited, booking essential.

L’événement Music-art enfant Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS