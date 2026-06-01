Music-art enfant Parking de la ZAC du Match Hettange-Grande
Music-art enfant Parking de la ZAC du Match Hettange-Grande samedi 20 juin 2026.
Hettange-Grande
Music-art enfant
Parking de la ZAC du Match 16 Rue des Métiers Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
24
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:45:00
fin : 2026-06-20 11:45:00
Date(s) :
2026-06-20
La fête de la musique pour les enfants !
Le café créatif Art à Miss vous propose un atelier Music-Art pour les enfants à partir de 4 ans.
Chant, percussions, usage de son corps, un mélange de découverte et de manipulation instrumentale !
Places limitées, sur réservation.Enfants
24 .
Parking de la ZAC du Match 16 Rue des Métiers Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 69 contact@artamiss.fr
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English :
Fête de la musique for kids!
The Art à Miss creative café is offering a Music-Art workshop for children aged 4 and over.
Singing, percussion, use of the body, a mix of discovery and instrumental manipulation!
Places limited, booking essential.
L’événement Music-art enfant Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS