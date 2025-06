Music Concert « Dark Revenges » La Ferté-Vidame 19 juillet 2025 20:00

Eure-et-Loir

Music Concert « Dark Revenges » 1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

2025-07-19 20:00:00

2025-07-19

2025-07-19

Dark Revenges est un groupe Français de Hard-Rock, Heavy-Métal à coup sûre ils vont mettre le feu au camping des abrias, alors foncez les encourager et les applaudir. Soirée à l’ambiance électrique..

1 Route de la Lande

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00

English :

Dark Revenges is a French Hard-Rock, Heavy-Metal band who are sure to set the abrias campsite alight, so get out there and cheer them on. An evening with an electric atmosphere…

German :

Dark Revenges ist eine französische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band, die mit Sicherheit den Campingplatz Les abrias zum Kochen bringen wird, also feuert sie an und applaudiert ihnen. Ein Abend mit elektrisierender Atmosphäre…

Italiano :

I Dark Revenges sono una band francese di Hard-Rock e Heavy-Metal che sicuramente infiammerà il campeggio di Abrias. Una serata dall’atmosfera elettrica.

Espanol :

Dark Revenges es un grupo francés de Hard-Rock, Heavy-Metal que seguro que incendiará el camping de abrias, así que sal a animarles. Una velada con un ambiente eléctrico.

