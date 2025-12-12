Music Corner #52 : Sababa 5 Centre des arts Enghien-les-Bains

Sababa 5 a fait irruption sur la scène musicale en 2016, entamant un captivant voyage musical à l’échelle mondiale. La fusion dynamique des genres et des influences du groupe n’a cessé de repousser les frontières, collaborant avec des artistes issus de divers horizons. S’inspirant des enregistrements du Wrecking Crew des années 60 et de la musique analogique du Moyen-Orient des années 70, le son de Sababa 5 évolue constamment à travers différents genres et rythmes, tout en conservant une base centrée sur le groove.

Leur musique mêle rythmes et mélodies méditerranéennes avec des éléments de rock et de funk psychédélique, créant une fusion unique entre l’Orient et l’Occident.

Music Corner du 11/12 reporté au 15/01 2026 !

Un jeudi par mois, le MUSIC CORNER c’est un live musical d’1h pour découvrir les nouvelles pépites ! Un moment convivial entre amis, collègues ou famille pour se retrouver autour d’un verre.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Centre des arts 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

