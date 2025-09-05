MUSIC HALL COLETTE Béziers

Un seul-en-scène flamboyant où Cléo Sénia incarne une Colette libre et audacieuse dans un cabaret poétique mêlant chansons, burlesque et l’esprit frondeur du music-hall.

Un spectacle musical et théâtral flamboyant qui entraîne le spectateur dans l’univers chatoyant du cabaret et du music-hall. Seule en scène, Cléo Sénia prête ses traits à une Colette libre et audacieuse, sous la direction de Léna Bréban, dans un jeu mêlant chansons, pantomimes, effeuillage burlesque et jeux de miroirs.

Décor mobile, costumes étincelants et bande-son immersive recréent l’atmosphère des grandes revues parisiennes, tout en tissant un lien poétique entre les scènes d’hier et les combats d’aujourd’hui. Véritable hommage à la liberté d’expression et à la puissance du corps féminin, Music-Hall Colette célèbre l’esprit frondeur et sensuel d’une artiste hors norme, dans un écrin de lumière et de fantaisie.

Payant Réservation obligatoire.

Nous invitons les personnes à mobilité réduite, ainsi que leur accompagnant éventuel, à nous contacter directement afin que nous puissions les accueillir dans les meilleures conditions. .

9 Rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 81 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

A flamboyant one-woman show in which Cléo Sénia plays a free and daring Colette in a poetic cabaret combining song, burlesque and the rebellious spirit of music hall.

German :

Ein flammendes Einzelstück, in dem Cléo Sénia eine freie und kühne Colette in einem poetischen Kabarett verkörpert, das Chansons, Burlesque und den aufbrausenden Geist der Music Hall miteinander verbindet.

Italiano :

Un fiammeggiante one-woman show in cui Cléo Sénia interpreta una Colette libera e audace in un cabaret poetico che unisce canzone, burlesque e lo spirito ribelle del music-hall.

Espanol :

Un extravagante espectáculo unipersonal en el que Cléo Sénia interpreta a una Colette libre y atrevida en un cabaret poético que combina la canción, el burlesque y el espíritu rebelde del music-hall.

