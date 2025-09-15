Music-Hall Colette Cléo Sénia · Léna Bréban · Alexandre Zambeaux place Aletti Vichy

Music-Hall Colette Cléo Sénia · Léna Bréban · Alexandre Zambeaux

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 16:15:00

2026-03-08

Icône scandaleuse et libre avant l’heure, Colette renaît sur scène sous les traits troublants de Cléo Sénia, dans un music-hall où s’entrelacent audace, sensualité et éclat poétique.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

A scandalous, free-spirited icon before her time, Colette is reborn on stage in the troubling guise of Cléo Sénia, in a music hall where audacity, sensuality and poetic brilliance are intertwined.

