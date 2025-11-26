MUSIC-HALL COLETTE Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu

Dans le cadre de la saison Odyssud hors les murs

Les mille et une vies de Colette, dans un seul en scène porté par une artiste pluridisciplinaire bluffante.

Libre et scandaleuse, Colette fut géniale à la scène, à la ville et dans ses livres.

Nous assistons à un splendide spectacle musical entre mime, chant et danse, transformations soudaines et effeuillage érotique, Music-hall Colette nous plonge dans la Belle époque avec une frénésie et une jubilation étourdissantes ! 15 .

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

English :

As part of the Odyssud hors les murs season

The thousand and one lives of Colette, in a one-woman show performed by a stunning multi-disciplinary artist.

Free and scandalous, Colette was brilliant on stage, in the city and in her books.

German :

Im Rahmen der Saison Odyssud hors les murs

Die tausend und ein Leben von Colette, in einer einzigen Inszenierung, die von einer verblüffenden multidisziplinären Künstlerin getragen wird.

Colette war frei und skandalös, genial auf der Bühne, in der Stadt und in ihren Büchern.

Italiano :

Nell’ambito della stagione Odyssud hors les murs

Le mille e una vita di Colette, in un one-woman show interpretato da una straordinaria artista multidisciplinare.

Libera e scandalosa, Colette era brillante sul palcoscenico, in città e nei suoi libri.

Espanol :

En el marco de la temporada Odyssud hors les murs

Las mil y una vidas de Colette, en un espectáculo en solitario interpretado por una impresionante artista multidisciplinar.

Libre y escandalosa, Colette brilló en el escenario, en la ciudad y en sus libros.

