MUSIC-HALL COLETTE – L’EMBARCADERE Montceau Les Mines

MUSIC-HALL COLETTE Début : 2025-10-14 à 20:30. Tarif : – euros.

L’EMBARCADERE PRÉSENTE : MUSIC-HALL COLETTEAfin de dresser un aller-retour entre la vie de femmes d’hier et d’aujourd’hui, la jeune artiste Cléo Sénia seule en scène joue, chante, danse et manie l’art de l’effeuillage pour se questionner et s’émanciper à travers la figure de Colette.

L’EMBARCADERE PLACE DES DROITS DE L’HOMME 71300 Montceau Les Mines 71