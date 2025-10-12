Music-hall Colette Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Music-hall Colette Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux dimanche 12 octobre 2025.

Music-hall Colette

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

Date(s) :

2025-10-12

Des pantomimes légères du Moulin Rouge à l’Académie Goncourt. Du journalisme à la création d’un salon de beauté. De ses liaisons scandaleuses aux obsèques nationales, Colette était une figure complexe et moderne.

.

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

English :

From the light pantomimes of the Moulin Rouge to the Académie Goncourt. From journalism to the creation of a beauty salon. From scandalous affairs to state funerals, Colette was a complex, modern figure.

German :

Von den leichten Pantomimen des Moulin Rouge bis zur Académie Goncourt. Vom Journalismus bis zur Gründung eines Schönheitssalons. Von ihren skandalösen Affären bis hin zum Staatsbegräbnis war Colette eine komplexe und moderne Figur.

Italiano :

Dalle pantomime leggere del Moulin Rouge all’Académie Goncourt. Dal giornalismo alla creazione di un salone di bellezza. Dai suoi affari scandalosi al suo funerale di Stato, Colette è stata una figura complessa e moderna.

Espanol :

De las pantomimas ligeras del Moulin Rouge a la Académie Goncourt. Del periodismo a la creación de un salón de belleza. De sus escandalosas aventuras a su funeral de Estado, Colette fue una figura compleja y moderna.

