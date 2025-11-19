MUSIC-HALL COLETTE – THEATRE DE L’ARSENAL – VAL DE REUIL Val De Reuil

MUSIC-HALL COLETTE Début : 2025-12-16 à 20:00. Tarif : – euros.

THEATRE DE L’ARSENAL PRÉSENTE : MUSIC-HALL COLETTECléo Sénia / Léna Bréban / Alexandre ZambeauxDurée : 1h15Tout Public à partir de 16 ansUn spectacle bouillonnant et jubilatoire inspire´ librement de la vie de la grande femme de lettres.Cle´o Se´nia respire la joie de vivre sur sce`ne comme a` la ville. A` l’imagede la fougue qu’elle de´ploie pour incarner, danser et chanter Colette, cette come´dienne a fait sienne l’une des devises de la romancie`re aux mille vies : « Je veux faire ce que je veux. » Avec Music-Hall Colette, qu’elle a e´crit avec Alexandre Zambeaux, Cle´o Se´nia peut laisser libre cours a` tous ses talents. Et l’on jubile de de´couvrir cette artiste comple`te dans un spectacle tourbillonnant, comme le fut l’itine´raire de la grande dame des lettres. Souvent cite´e en exemple de fe´minisme, l’autrice franc¸aise Colette, par son inde´pendance et sa volonte´ de vivre sa vie e´tait pourtant davantage e´prise de liberte´ qu’engage´e. La jeune artiste Cle´o Se´nia, seule en sce`ne, joue, chante, danse et manie l’art de l’effeuillage dans une ode a` la liberte´ et a` la fe´minite´. Elle brosse le portrait d’une femme amoureuse qui assumait ses paradoxes. Cette narration en miroir ouvre la re´flexion sur les codes actuels du fe´minisme, de la nudite´ et de la liberte´ apre`s plus d’un sie`cle de combat.Cette repre´sentation ludique et sensuelle est une ode re´jouissante a` la liberte´ et a` la splendeur des mots.Le Monde Distribution artistiqueConception et chorégraphie Laura BachmanCréé et dansé avec Marion BarbeauMusiciens Vincent Peirani et Michele RabbiaMusique originale Vincent Peirani et Michele Rabbia.Création lumière Éric SoyerRégie Laurie Sanchez ou Quentin MaesCostumes Laura Bachman (avec la complicité de Marion Barbeau et Axelle Bachman).Regard extérieur Magali Caillet-GajanConseil dramaturgique Karthika NaïrDiffusion : Damien ValetteCoordination : Camille AumontRemerciements Axelle et Philippe Bachman, Antoine Chambre, Héloïse Trioenet Justine Cascaro.Et pour l’inspiration : Nicki Minaj, Cardi B, Jojo Gomez, Doris Lessing, Julia Ducournau, Jean-Philippe Toussaint, Christophe Honore´, Richard Linklater CoproductionsProduction Damien Valette Coproduction Les Halles de Schaerbeek, Théâtre-Sénart – Scène nationale, La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne, MC2: Grenoble – Scène nationale, Centre chorégraphique national de Belfort, La Soufflerie – Scène conventionnée de Rezé et Théâtres de la ville du Luxembourg, Fédération Wallonie-BruxellesAvec le soutien de: CalArts California institute for the arts, Les Ge´meaux sce`ne nationale de Sceaux, The´a^tre des Bouffes du Nord, La Me´nagerie de verre, La Tour a` Plomb centre culturel et sportif, LA Dance Project, Charleroi Danse, La Villette

