Music hall Colette théâtre musical salle du carré d’argent Pontchâteau

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 20:30:00

2025-11-21

https://www.carredargent.fr/agenda/music-hall-colette/

Music-Hall Colette

Cléo Sénia / Léna Bréban / Alexandre Zambeaux

Théâtre musical

Cabaret

Dans une suite de numéros éblouissants, Cléo Sénia incarne avec fougue la vie trépidante de Colette. La jeune artiste qui chante, danse et manie l’art de l’effeuillage avec grâce, nous embarque dans la folle histoire de l’écrivaine. Celle-ci défraya la chronique de la Belle Époque en bousculant les codes d’une société gouvernée par la religion, le patriarcat et les règles de bienséance. L’ingénieux décor enrichi d’une vidéo permet le dialogue entre la Colette d’hier et la Cléo d’aujourd’hui. Cette narration en miroir ouvre la réflexion sur les codes actuels du féminisme dans une ode réjouissante à la liberté et à la splendeur des mots. Tout est virevoltant et ludique dans ce spectacle au succès retentissant.

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2O24 ET AU TROPHÉE DE LA COMÉDIE MUSICALE

TEXTE Cléo Sénia / Léna Bréban / Alexandre Zambeaux

MISE EN SCENE Léna Bréban

INTERPRÈTE Cléo Sénia

Durée 1h15

À partir de 14 ans

TARIFS

plein 28€

partenaire 26€

réduit 23€

Pass 23€ ou 16€

Infos et réservations 02 40 01 61 01 / billetteriecap@pontchateau.fr .

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

