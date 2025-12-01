Music-hall Le Hall Guingamp
Le Hall 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Les élèves de l’école de musique de Guingamp-Paimpol Agglomération vous proposent leur Music-Hall plusieurs morceaux de plusieurs ensembles le temps d’une pause musicale, le mercredi 10 décembre 2025 à 14h30 dans le Hall de la médiathèque de Guingamp.
Venez profiter de ce temps convivial ! .
