MUSIC’ LAB ATELIERS XYLOPHONE Nouméa

MUSIC’ LAB ATELIERS XYLOPHONE
35 bIS Rue Edouard Unger Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2025-10-27 15:30:00
fin : 2025-10-27 16:30:00
2025-10-27
Le Music’Lab, situé dans l’ancienne maison de quartier de la Vallée-du-Tir, est un espace de proximité pour la découverte de toutes les musiques, pour tous.
+687 27.98.35
English :
The Music?Lab, located in the former Vallée-du-Tir community center, is a local space for the discovery of all kinds of music, for everyone.
German :
Das Music?Lab, das sich im ehemaligen Gemeindehaus Vallée-du-Tir befindet, ist ein Ort der Nähe für die Entdeckung aller Arten von Musik für alle.
Italiano :
Il Music?Lab, situato nell’ex centro comunitario Vallée-du-Tir, è uno spazio locale per scoprire tutti i tipi di musica, per tutti.
Espanol :
El Laboratorio de Música, situado en el antiguo centro comunitario Vallée-du-Tir, es un espacio local para descubrir todo tipo de música, para todos.
