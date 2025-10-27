MUSIC’ LAB ATELIERS XYLOPHONE Nouméa

35 bIS Rue Edouard Unger Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-10-27 15:30:00

fin : 2025-10-27 16:30:00

2025-10-27

Le Music’Lab, situé dans l’ancienne maison de quartier de la Vallée-du-Tir, est un espace de proximité pour la découverte de toutes les musiques, pour tous.

English :

The Music?Lab, located in the former Vallée-du-Tir community center, is a local space for the discovery of all kinds of music, for everyone.

German :

Das Music?Lab, das sich im ehemaligen Gemeindehaus Vallée-du-Tir befindet, ist ein Ort der Nähe für die Entdeckung aller Arten von Musik für alle.

Italiano :

Il Music?Lab, situato nell’ex centro comunitario Vallée-du-Tir, è uno spazio locale per scoprire tutti i tipi di musica, per tutti.

Espanol :

El Laboratorio de Música, situado en el antiguo centro comunitario Vallée-du-Tir, es un espacio local para descubrir todo tipo de música, para todos.

