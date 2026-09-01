Informations pratiques

Lauret

Music’ Ô Cèdre

Auberge du Cèdre Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Afin de prolonger l’été, venez profiter d’une soirée Concert le mercredi 16 Septembre à partir de 20h !

Afin de prolonger l’été, nous sommes heureux d’accueillir le groupe SOMOS GENTE pour une soirée Concert le mercredi 16 Septembre à partir de 20h. Né d’une passion pour la musique cubaine et les rythmes latins, Somos Gente vise à transmettre au public l’essence, l’énergie et la joie de Cuba à travers la salsa, le son et le boléro. Avec un répertoire pensé pour partager, danser et profiter de la musique live, le groupe interprète également des standards rendus célèbres par le Buena Vista Social Club, en y apportant sa propre énergie et son propre savoir-faire, tout en rendant hommage à la tradition cubaine qui les a inspirés. Sur place Bar et petite Restauration. A très vite! .

Auberge du Cèdre Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 02 02 welcome@auberge-du-cedre.com

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English :

To extend the summer, come enjoy a Concert evening on Wednesday, September 16 starting at 8 PM!

L’événement Music’ Ô Cèdre Lauret a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup