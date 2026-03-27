MUSIC’ O Resto Music’All Coffee Dax
MUSIC’ O Resto Music’All Coffee Dax lundi 30 mars 2026.
MUSIC’ O Resto
Music’All Coffee 7 rue d’Aspremont Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Ce sont les lundis Music’ o Resto pour prolonger son week-end et bien démarrer la semaine.
Un lundi par mois , on ouvre la scène à tous les musiciens (viens avec ta guitare, ton uku, ta voix, ton banjo…), on met 20 minutes chrono pour briller, et on partage un vrai repas convivial avec un public de folie, autour de tables chaleureuses dans une déco cabaret chic et cosy à partir de 18h30.
Repas à 19h et Concert à 20h30.
Pas de jugement, pas de barrières de style, juste de la bonne musique live et de la bonne humeur pour bien commencer la semaine ! . .
Music’All Coffee 7 rue d’Aspremont Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 04 24 41 musicall40@yahoo.com
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English : MUSIC’ O Resto
L’événement MUSIC’ O Resto Dax a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Dax
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