Music of Hans Zimmer and John Williams REIMS ARENA Reims

Music of Hans Zimmer and John Williams

REIMS ARENA Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 49 – 49 – 89 EUR

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Après son triomphe en Europe et au Royal Albert Hall, l’orchestre Le GRAND SYMPHONIQUE THE 65 MUSICIANS WORLD ORCHESTRA vous replonge au coeur des fresques musicales qui ont marqué l’histoire du cinéma.

Londres, Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Genève, Madrid, Barcelone….cette incroyable production a déjà séduit plus de 500.000 spectateurs !

Préparez-vous à un voyage inoubliable, guidé par un chef d’orchestre tel que vous n’en avez jamais rencontré ! De l’émotion, de l’humour, des instants passionnants et inoubliables !

De E.T. l’Extraterrestre à La Liste de Schindler, en passant par Les Dents de la Mer, Gladiator, Indiana Jones, Inception, Pirates of the Caribbean, Star Wars, Superman, sans oublier les musiques de Dune et de Bond…

Effets spéciaux, projections, formidable orchestre de plus de cinquante musiciens, certainement le concert le plus spectaculaire consacré aux deux géants de la musique de film ! .

REIMS ARENA Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

English : Music of Hans Zimmer and John Williams

