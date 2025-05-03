MUSIC OF HANS ZIMMER VS JOHN WILLIAMS – REIMS ARENA Reims

MUSIC OF HANS ZIMMER VS JOHN WILLIAMS Début : 2026-03-03 à 20:00. Tarif : – euros.

The Music of Hans Zimmer and John Williams « Le Grand Symphonique – The 65 Musicians World Ochestra » présente : THE MUSIC OF HANS ZIMMER AND JOHN WILLIAMS – The Original London Production Après son triomphe en Europe et au Royal Albert Hall de Londres, l’orchestre « Le GRAND SYMPHONIQUE – THE 65 MUSICIANS WORLD ORCHESTRA » vous replonge au coeur des fresques musicales épiques qui ont marqué l’histoire du cinéma. De E.T. l’Extraterrestre à La Liste de Schindler, en passant par Les Dents de la Mer, Gladiator, Indiana Jones, Inception, Pirates of the Caribbean, Star Wars, Superman, et bien d’autres, préparez-vous à un voyage inoubliable. Des violons délicats et romantiques de John Williams aux percussions puissantes de Hans Zimmer, chaque note de cet immense orchestre vous transportera. Sous la direction pleine de charme et d’humour so British de nos Maestros londoniens, Anthony Inglis et Robert Emery, deux des chefs d’orchestre les plus appréciés du Royaume-Uni, cette soirée s’annonce tout simplement inoubliable !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51