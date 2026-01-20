Music Promenade Philharmonie de Paris Paris

Distribution

Athénor, (Saint Nazaire)

Le GMEM, (Marseille)

VOCE, (Pigna)

Césaré, (Reims)

La Muse en circuit, (Alfortville)

Le GMEA, (Albi)

Grame, (Lyon)

ici l’onde, (Dijon)

Huit artistes, représentatifs de la vitalité des musiques exploratoires contemporaines, ont été conviés. Chacun s’est vu confier une commande et présente une création spécialement conçue pour l’événement. Ces œuvres sont réalisées en collaboration, donnant lieu à des formes diverses – solo, duo, trio ou tutti – où les artistes se révèlent à la fois compositeurs et interprètes.

Articulée entre séquences amplifiées et propositions acoustiques, la soirée déploie une succession de scènes et d’îlots d’écoute installés dans la Salle des concerts, offrant une expérience sonore plurielle portée par la dynamique collective de ce programme.

L’INA GRM participe à l’événement en proposant par séquences une mise en œuvre de son acousmonium, mêlant pièces inédites d’artistes invités et œuvres de compositeurs essentiels de la musique électroacoustique.

À l’occasion de leur trentième anniversaire, les Centres Nationaux de Création Musicale (CNCM) proposent un dispositif inédit : un parcours sonore associant orchestre de haut-parleurs et performances.

Le lundi 13 avril 2026

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

