AGENDA · Haimps
Musica Haimps Haimps
vendredi 24 juillet 2026 · Haimps
Informations pratiques
Haimps
Musica Haimps
Place de l’église Haimps Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert de Julien Bouyssou Quintet en concert (jazz).
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Place de l’église Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 57 88 mairie@haimps.fr
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English :
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L’événement Musica Haimps Haimps a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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