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AGENDA · Haimps

Musica Haimps Haimps

vendredi 24 juillet 2026 · Haimps

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
17160 Haimps
Département
Charente-Maritime
Tarif

Haimps

Musica Haimps

Place de l’église Haimps Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert de Julien Bouyssou Quintet en concert (jazz).
  .

Place de l’église Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 57 88  mairie@haimps.fr

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English :

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L’événement Musica Haimps Haimps a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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