MUSIC’A HUM! Concert polyphonique de femmes avec ARRADITZ + ESPELIDAS MAISON CARRÉE DE NAY Nay
MUSIC’A HUM! Concert polyphonique de femmes avec ARRADITZ + ESPELIDAS MAISON CARRÉE DE NAY Nay samedi 18 avril 2026.
MUSIC’A HUM! Concert polyphonique de femmes avec ARRADITZ + ESPELIDAS
MAISON CARRÉE DE NAY 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Un concert exceptionnel dans un cadre exceptionnel! Venez écouter les chants polyphoniques résonner à capella dans la somptueuse cour de cet édifice Nayais.
LIMITÉ À 70 PLACES .
MAISON CARRÉE DE NAY 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com
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English : MUSIC’A HUM! Concert polyphonique de femmes avec ARRADITZ + ESPELIDAS
L’événement MUSIC’A HUM! Concert polyphonique de femmes avec ARRADITZ + ESPELIDAS Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay