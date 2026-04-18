MUSIC’A HUM! Concert polyphonique de femmes avec ARRADITZ + ESPELIDAS MAISON CARRÉE DE NAY Nay

MUSIC’A HUM! Concert polyphonique de femmes avec ARRADITZ + ESPELIDAS

MAISON CARRÉE DE NAY 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un concert exceptionnel dans un cadre exceptionnel! Venez écouter les chants polyphoniques résonner à capella dans la somptueuse cour de cet édifice Nayais.

LIMITÉ À 70 PLACES .

MAISON CARRÉE DE NAY 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com

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English : MUSIC’A HUM! Concert polyphonique de femmes avec ARRADITZ + ESPELIDAS

L’événement MUSIC’A HUM! Concert polyphonique de femmes avec ARRADITZ + ESPELIDAS Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay