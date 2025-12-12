Musica Per Tutti chante noël récytal Saint-Savin

Musica Per Tutti chante noël récytal

Eglise Rue Jacques Vergeron Saint-Savin Gironde

Gratuit

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

L’association Musica Per Tutti vous invite à un récytal de Noël au sein de l’église Saint-Savin avec le ténor Mathieu Laforest-Fournier et Thomas Leflot en accompagnement au piano.

Profitez de ce concert pour découvrir ou redécouvrir l’église avec ses murs peints parmi les plus grandes et les mieux conservées de Gironde et son tableau ECCE HOMO offert à la commune par Napoléon III en 1863 et récemment restauré. .

