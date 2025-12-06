Musica Per Tutti chante Noël ! Saint-Laurent-d’Arce

Musica Per Tutti chante Noël !

Eglise Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-12

2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-20

Musica Per Tutti chante noël avec pour chef de choeur, Mathieu Laforest-Fournier et Thomas Leflot, accompagnement piano.

Rendez-vous le samedi 6 décembre à 20h à l’église de St Laurent d’Arce, vendredi 12 décembre à 20h à l’église d’Aubie et Espessas, samedi 13 décembre à 19h à l’église de Civrac de Blaye et samedi 20 décembre à 19h à l’église de Saint-Savin. .

Eglise Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

