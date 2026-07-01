Informations pratiques

Vingrau

MUSICA VINGRAU

Place de la Mairie Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez vous détendre au son de la musique classique.

.

Place de la Mairie Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come relax to the sound of classical music.

L’événement MUSICA VINGRAU Vingrau a été mis à jour le 2026-07-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME