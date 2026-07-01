AGENDA · Vingrau
MUSICA VINGRAU Vingrau
mercredi 22 juillet 2026 · Vingrau
Informations pratiques
Vingrau
MUSICA VINGRAU
Place de la Mairie Vingrau Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Venez vous détendre au son de la musique classique.
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Place de la Mairie Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73
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English :
Come relax to the sound of classical music.
L’événement MUSICA VINGRAU Vingrau a été mis à jour le 2026-07-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME