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AGENDA · Vingrau

MUSICA VINGRAU Vingrau

mercredi 22 juillet 2026 · Vingrau

MUSICA VINGRAU Vingrau

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
66600 Vingrau
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vingrau

MUSICA VINGRAU

Place de la Mairie Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Venez vous détendre au son de la musique classique.
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Place de la Mairie Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73 

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English :

Come relax to the sound of classical music.

L’événement MUSICA VINGRAU Vingrau a été mis à jour le 2026-07-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME