Musical Flower Power Salle André Malraux Marange-Silvange

Musical Flower Power

Salle André Malraux 2B rue du Pionniers Marange-Silvange Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Envie d’un petit voyage dans le temps ? Direction les années 60 !

Laissez-vous emporter par l’énergie libre, colorée et enivrante de la comédie musicale Flower Power.

Aux premiers souffles du printemps, suivez le parcours d’un jeune homme candide et sans méfiance, dont les certitudes vont peu à peu vaciller…

Au fil des rencontres, des surprises et des désillusions, il remettra ses vœux en question et se laissera séduire par un monde aussi étonnant que vibrant.

À la recherche de la personne idéale pour l’accompagner, il vivra un véritable périple initiatique, fait de musique, d’émotions et de liberté.

Costumes psychédéliques, ambiance hippie, esprit peace & love…

Flower Power, c’est une bouffée de fraîcheur, un retour dans le temps joyeux et haut en couleurs, à partager sans modération !

Venez vibrer avec nous et laissez parler votre âme des sixties !Tout public

Salle André Malraux 2B rue du Pionniers Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est +33 3 87 34 61 70 servicepopulation@mairie-marange-silvange.fr

English :

Fancy a trip back in time? Head for the 60s!

Let yourself be carried away by the free, colorful and intoxicating energy of the Flower Power musical.

With the first breaths of spring, follow the journey of a candid, unsuspecting young man whose certainties are gradually shaken?

Through encounters, surprises and disillusionment, he will question his vows and be seduced by a world as astonishing as it is vibrant.

In search of the right person to accompany him, he embarks on an initiatory journey of music, emotions and freedom.

Psychedelic costumes, hippie ambience, peace & love?

Flower Power is a breath of fresh air, a joyful and colorful journey back in time, to be shared without moderation!

Come and vibrate with us, and let your sixties soul speak for itself!

