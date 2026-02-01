MUSICAL JOURNEY Table d’Emma Lamoura

MUSICAL JOURNEY

Tarif réduit

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 02:00:00

2026-02-21

HIGH LEGAL BROTHERS & LA TABLE D’EMMA PRÉSENTENT

_A MUSICAL JOURNEY SAMEDI 21 FÉVRIER 2026

Lamoura Domaine de la Serra (Station des Rousses) au pied des pistes.

SESSION EXTÉRIEURE (GRATUITE) 14h00 > 18h30

• Wandji Skank Sound System

• Reggae , Dub & more

• Bar & restauration sur place

SESSION INTÉRIEURE 18h30 > 02h00

• High Legal Brothers Sound System

• Showcase exclusif Jahnathon (backed by Mig1)

• After party Dancehall & Shatta avec

o Medium Mountain Sound

o Straight Sound (Genève CH)

Entrée 8 € (soir uniquement)

Bar & restauration sur place .

Table d’Emma 3430 Route de Prémanon Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 61 03 79 highlegalbrothers@gmail.com

English : MUSICAL JOURNEY

