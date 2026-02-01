MUSICAL JOURNEY Table d’Emma Lamoura
MUSICAL JOURNEY
Table d’Emma 3430 Route de Prémanon Lamoura Jura
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 02:00:00
2026-02-21
HIGH LEGAL BROTHERS & LA TABLE D’EMMA PRÉSENTENT
_A MUSICAL JOURNEY SAMEDI 21 FÉVRIER 2026
Lamoura Domaine de la Serra (Station des Rousses) au pied des pistes.
SESSION EXTÉRIEURE (GRATUITE) 14h00 > 18h30
• Wandji Skank Sound System
• Reggae , Dub & more
• Bar & restauration sur place
SESSION INTÉRIEURE 18h30 > 02h00
• High Legal Brothers Sound System
• Showcase exclusif Jahnathon (backed by Mig1)
• After party Dancehall & Shatta avec
o Medium Mountain Sound
o Straight Sound (Genève CH)
Entrée 8 € (soir uniquement)
Bar & restauration sur place .
Table d’Emma 3430 Route de Prémanon Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 61 03 79 highlegalbrothers@gmail.com
English : MUSICAL JOURNEY
