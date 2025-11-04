Musical Theatre Open Mic Soirée Peniche Marcounet Paris

Nous sommes ravis de continuer notre Scène Ouverte “Open Mic” mensuelle dédiée au théâtre musical depuis 2012 ! Venez profiter de performances par des amateurs enthousiastes, chanteurs professionnels et nos invités très spéciaux… le tout dans une ambiance chaleureuse. La soirée est ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Les réservations sont fort recommandées, et ceux qui souhaitent chanter sont priés d’arriver à l’ouverture des portes à 18h45.

Un open mic sur la Seine ?

Le dimanche 15 mars 2026

de 18h00 à 21h00

payant Prévente standard : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-15T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-15T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-15T18:00:00+02:00_2026-03-15T21:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris