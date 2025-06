Musical Tour du Logis Hôtel Écu de Jonzac – hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne Jonzac 19 juin 2025 18:00

Charente-Maritime

Musical Tour du Logis Hôtel Écu de Jonzac hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne 3 place fillaudeau Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-06-19 18:00:00

fin : 2025-06-19

2025-06-19

Venez passer une sympathique soirée autour d’un apéritif festif. Animation Blind test et karaoké avec une coupe de champagne.

hôtel de l’écu Restaurant de la Seugne 3 place fillaudeau

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 50 56 contact@hotel-ecu.com

English :

Come and enjoy a festive aperitif. Blind test and karaoke with a glass of champagne.

German :

Verbringen Sie einen sympathischen Abend bei einem festlichen Aperitif. Animation Blindtest und Karaoke mit einem Glas Champagner.

Italiano :

Venite a godervi un aperitivo festivo. Test al buio e karaoke con un bicchiere di champagne.

Espanol :

Venga a disfrutar de un aperitivo festivo. Prueba a ciegas y karaoke con una copa de champán.

