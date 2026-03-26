Musicalarue à Domicile avec Florent Marchet

Chez Nathalie et Bernard Sabres Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

C’est dans l’écrin des maisons landaises que Florent Marchet proposera ses nouvelles compositions tout en poésie et sensibilité à la croisée de la pop et de la chanson française. Grâce à ses capsules narratives et ses textures sonores minutieuses, celui qui brille par sa plume littéraire, sait toucher le public en lui racontant des histoires du quotidien pleines d’humanité et de tendresse.

Pour venir voir Florent Marchet à domicile (réservation obligatoire par téléphone auprès des hébergeants)

Samedi 11 avril •20H30 • SABRES Chez Nathalie et Bernard FRANCISCO au 137 rue du Presbytère 40630 SABRES. Réservation au 06 85 55 27 55. Date en partenariat avec Gîtes de France®. .

Chez Nathalie et Bernard Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 27 55 info@musicalarue.com

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English : Musicalarue à Domicile avec Florent Marchet

L’événement Musicalarue à Domicile avec Florent Marchet Sabres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cœur Haute Lande