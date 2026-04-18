Musicalarue à Domicile avec LES COP(I)NES

Chez Philippe Escource Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dénuées de superflu, les voix a cappella des Cop(i)nes révèlent la richesse des mélodies, des rimes et allitérations des chansons craditionnelles qui font leur répertoire. Saugrenues, drôles voire outrancières, ces chansons sont sublimées par des harmonies et envolées mélodiques prodigieuses. Les Cop(i)nes rivalisent d’inventivité et de talent pour donner à entendre des textes drolatiques ! Au même titre que les comptines pour enfants, les chansons grivoises traversent le temps et les âges et l’on ne peut s’empêcher de fredonner l’air et les paroles dès la fin du concert.

Pour venir voir Les Copines à domicile (réservation obligatoire par téléphone auprès des hébergeants)

Samedi 18 avril • 20h30 • ESCOURCE Chez Philippe MIRAUX au 138 quartier Mayne 40210 ESCOURCE. Réservation au 06 60 54 72 58. ATTENTION, pas de paiement en carte bleue possible. .

Chez Philippe Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 54 72 58

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English : Musicalarue à Domicile avec LES COP(I)NES

L’événement Musicalarue à Domicile avec LES COP(I)NES Escource a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande