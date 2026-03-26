Musicalarue à Domicile avec LES COP(I)NES

Chez Thierry et Franck Garein Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Dénuées de superflu, les voix a cappella des Cop(i)nes révèlent la richesse des mélodies, des rimes et allitérations des chansons craditionnelles qui font leur répertoire. Saugrenues, drôles voire outrancières, ces chansons sont sublimées par des harmonies et envolées mélodiques prodigieuses. Les Cop(i)nes rivalisent d’inventivité et de talent pour donner à entendre des textes drolatiques ! Au même titre que les comptines pour enfants, les chansons grivoises traversent le temps et les âges et l’on ne peut s’empêcher de fredonner l’air et les paroles dès la fin du concert.

Pour venir voir Les Copines à domicile (réservation obligatoire par téléphone auprès des hébergeants)

Jeudi 16 avril • 20h30 • GAREIN Chez Thierry VAASTE et Franck RIGONI au 1181 chemin du moulin vieux (accès par la route d’Ygos) 40420 GAREIN. Réservation au 06 10 46 07 45. .

Chez Thierry et Franck Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 07 45

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English : Musicalarue à Domicile avec LES COP(I)NES

L’événement Musicalarue à Domicile avec LES COP(I)NES Garein a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande