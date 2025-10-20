Musicalarue invite Chantons sous les pins Salle de Spectacle Les Cigales Luxey

Salle de Spectacle Les Cigales 273 rue des écoles Luxey Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Les Cigales accueillent Chantons sous les Pins Les Innocents + Nova Sauvageonne

Nova Sauvageonne

Nova Sauvageonne se dévoile en chanson avec sincérité et audace, poésie et malice, espérant propager son élan de liberté à ceux qui l’écoutent. Ses textes en français aiment se balancer sous des latitudes ensoleillées, sur les rythmes chaloupés et les mélodies jazz, world, nu-soul de sa guitare.

Les Innocents

Retrouvez Jipé Nataf et Jean-Chri Urbain, les deux grands éclaireurs du groupe dans l’intime et chaleureux écrin des Cigales pour fredonner sur leurs plus belles mélodies comme L’Autre Finistère ou encore Un homme extraordinaire . .

Salle de Spectacle Les Cigales 273 rue des écoles Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 14 info@musicalarue.com

