Musicalarue Party #1 Salle de Spectacles Les Cigales Luxey

Salle de Spectacles Les Cigales 273 rue des écoles Luxey Landes

Tarif : 26 – 26 – EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Musicalarue Party #1 avec Degiheugi & Miscellaneous, Les Croquants, La Fête d’Opsa Dehëli & La Brigade du Bonheur

L’association Musicalarue décline son festival d’été avec ses Musicalarue Party, des petites parenthèses chaleureuses au creux de l’automne/hiver. Rendez-vous à partir de 19h pour profiter de la belle énergie des Croquants, d’Opsa Dehëli et de Degiheugi & Miscellaneous. Et toujours la joyeuse troupe de la Brigade du Bonheur qui proposera au public des blind tests et des jeux en tout genre pour des intermèdes dansants et festifs.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle de Spectacles Les Cigales 273 rue des écoles Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 14 info@musicalarue.com

English : Musicalarue Party #1

Espanol : Musicalarue Party #1

