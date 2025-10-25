Musicalarue Party #2 Salle de Spectacle des Cigales Luxey
Musicalarue Party #2
Salle de Spectacle des Cigales 273 rue des écoles Luxey Landes
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Musicalarue Party #2 avec La Rue Kétanou, Zehtra, Francis Mac Douglas & La Brigade du Bonheur
L’association Musicalarue décline son festival d’été avec ses Musicalarue Party, des petites parenthèses chaleureuses au creux de l’automne/hiver. Rendez- vous à partir de 19h pour profiter de la belle énergie de La Rue Kétanou, Zehtra et de Francis Mac Douglas. Et toujours la joyeuse troupe de la Brigade du Bonheur qui proposera au public des blind tests et des jeux en tout genre pour des intermèdes dansants et festifs.
Buvette et petite restauration sont proposées sur place. .
Salle de Spectacle des Cigales 273 rue des écoles Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 14 info@musicalarue.com
