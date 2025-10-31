Musicale Envies Sedan
Musicale Envies Sedan mercredi 10 décembre 2025.
Musicale Envies
Amphithéâtre Pierre Mendès France Corne de Soissons Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Les élèves du Conservatoire vous invitent à découvrir un patchwork musical.Entrée gratuite.
.
Amphithéâtre Pierre Mendès France Corne de Soissons Sedan 08200 Ardennes Grand Est actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr
English :
Students from the Conservatoire invite you to discover a musical patchwork.
German :
Die Schüler des Konservatoriums laden Sie ein, ein musikalisches Patchwork zu entdecken.Eintritt frei.
Italiano :
Gli studenti del Conservatorio vi invitano a scoprire un patchwork musicale.
Espanol :
Los alumnos del Conservatorio le invitan a descubrir un patchwork musical.
L’événement Musicale Envies Sedan a été mis à jour le 2025-10-29 par Ardennes Tourisme