Musicale Envies Sedan

Musicale Envies

Amphithéâtre Pierre Mendès France Corne de Soissons Sedan Ardennes

2025-12-10

Les élèves du Conservatoire vous invitent à découvrir un patchwork musical.Entrée gratuite.

Amphithéâtre Pierre Mendès France Corne de Soissons Sedan 08200 Ardennes Grand Est actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr

English :

Students from the Conservatoire invite you to discover a musical patchwork.

German :

Die Schüler des Konservatoriums laden Sie ein, ein musikalisches Patchwork zu entdecken.Eintritt frei.

Italiano :

Gli studenti del Conservatorio vi invitano a scoprire un patchwork musicale.

Espanol :

Los alumnos del Conservatorio le invitan a descubrir un patchwork musical.

