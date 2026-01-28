Musicale vocale au château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau

Musicale vocale au château d’Azay-le-Rideau

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : 2026-02-01 13:45:00

fin : 2026-02-01 16:30:00

2026-02-01

C’est à un véritable voyage dans le temps que la classe d’art lyrique du Conservatoire à Rayonnement Régional Francis Poulenc de Tours vous convie dans les salles du château.

Au travers de petits ensembles a capella, d’extraits d’opéra ou encore d’œuvres chorales, partez à la rencontre de Mozart, Bach, Gounod et bien d’autres, portés par de jeunes artistes en devenir, aussi talentueux qu’enthousiastes.

Chaque représentation dure une dizaine de minutes.

* A capella dans les combles du château

RDV à 13h45, 14h55 et 15h55

* Musique classique dans la Grande Salle (1er étage)

RDV à 14h10, 15h15 et 16h10

* Bach en cuisine, dans la cuisine (rez-de-chaussée)

RDV à 14h30, 15h35 et 16h30

L’accès au château est gratuit pour tous les visiteurs le dimanche 1er février 2026 .

37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

