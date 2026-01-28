Musicale vocale au château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau
Musicale vocale au château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau dimanche 1 février 2026.
Musicale vocale au château d’Azay-le-Rideau
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 13:45:00
fin : 2026-02-01 16:30:00
Date(s) :
2026-02-01
C’est à un véritable voyage dans le temps que la classe d’art lyrique du Conservatoire à Rayonnement Régional Francis Poulenc de Tours vous convie dans les salles du château.
C’est à un véritable voyage dans le temps que la classe d’art lyrique du Conservatoire à Rayonnement Régional Francis Poulenc de Tours vous convie dans les salles du château.
Au travers de petits ensembles a capella, d’extraits d’opéra ou encore d’œuvres chorales, partez à la rencontre de Mozart, Bach, Gounod et bien d’autres, portés par de jeunes artistes en devenir, aussi talentueux qu’enthousiastes.
Chaque représentation dure une dizaine de minutes.
* A capella dans les combles du château
RDV à 13h45, 14h55 et 15h55
* Musique classique dans la Grande Salle (1er étage)
RDV à 14h10, 15h15 et 16h10
* Bach en cuisine, dans la cuisine (rez-de-chaussée)
RDV à 14h30, 15h35 et 16h30
L’accès au château est gratuit pour tous les visiteurs le dimanche 1er février 2026 .
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An accomplished and committed artist, a true cello revelation, she impresses with her passionate interpretations and poetic playing. Although she is alone on stage, she performs as a duo with her instrument: her voice sometimes mingles with the strings in a highly original program.
L’événement Musicale vocale au château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme