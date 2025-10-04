Musicalement, à la folie : Blind-test live, par le duo Blind Quest Bfm centre-ville / Pôle Image et Son Limoges

Accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Dans le cadre de Biblis en folie, un blindtest unique, interactif, live, intergénérationnel et imprévisible animé par deux chanteurs/guitaristes Eric Lorcey et Gregg Michel.

Vous devrez trouver le titre et l’artiste des morceaux interprétés live, en buzzant plus vite que les autres. Mais c’est sans compter sur la Roue des Défis qui les transformera selon son bon vouloir : changement de style, traduction des paroles, mélange de deux chansons, jeu à l’envers…

Musique, jeu, humour, vous n’êtes pas prêts à ce qui vous attend

Bfm centre-ville / Pôle Image et Son 2 place Aimé Césaire 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Biblis en folie 2025

© Chante Slouby