Musicales 41 – Orchestre Symphonique de la Région Centre-Val de Loire/Tours Blois
vendredi 25 septembre 2026 · Blois
Informations pratiques
Blois
Musicales 41 – Orchestre Symphonique de la Région Centre-Val de Loire/Tours
Halle aux Grains Blois Loir-et-Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
La 5e édition des Musicales 41, organisée par le conseil départemental, vous propose une programmation riche et variée avec un concert d’exception autour de deux chefs-d’œuvre du répertoire romantique le vendredi 25 septembre à la Halle aux grains à Blois.
Musicales 41 – Composé de 41 musiciens, l’orchestre dirigé par Barbara Dragan vous invite à une soirée musicale d’exception autour de deux chefs-d’œuvre du répertoire romantique :
Felix Mendelssohn avec l’ouverture Les Hébrides, suivi de son Concerto pour violon n°2 en mi mineur Opus 64, une œuvre passionnée du jeune compositeur romantique allemand.
En seconde partie, la Symphonie n°6 de Franz Schubert, une partition où se mêlent fraîcheur mélodique, énergie juvénile et profondeur émotionnelle.
Organisé par le conseil départemental de Loir-et-Cher en partenariat avec la scène nationale de Blois- La Halle aux Grains 30 .
Halle aux Grains Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 5th edition of Les Musicales 41, organized by the departmental council, offers a rich and varied program featuring an exceptional concert centered on two masterpiecesfrom the Romantic repertoire on Friday, September 25, at the Halle aux Grains in Blois.
L’événement Musicales 41 – Orchestre Symphonique de la Région Centre-Val de Loire/Tours Blois a été mis à jour le 2026-09-03 par Conseil Départemental 41
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- Portraits d’une époque : photos du studio Harcourt sous l’Occupation – Exposition, Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, Blois 16 septembre 2026
- Visite et exposition commentée, Hôtel du Département, Blois 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois 19 septembre 2026
- Exposition Reflets Lointains, l’Asie rêvée des collectionneurs . Blois 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’ancien couvent Blois 19 septembre 2026