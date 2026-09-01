Informations pratiques

Blois

Musicales 41 – Orchestre Symphonique de la Région Centre-Val de Loire/Tours

Halle aux Grains Blois Loir-et-Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

La 5e édition des Musicales 41, organisée par le conseil départemental, vous propose une programmation riche et variée avec un concert d’exception autour de deux chefs-d’œuvre du répertoire romantique le vendredi 25 septembre à la Halle aux grains à Blois.

Musicales 41 – Composé de 41 musiciens, l’orchestre dirigé par Barbara Dragan vous invite à une soirée musicale d’exception autour de deux chefs-d’œuvre du répertoire romantique :

Felix Mendelssohn avec l’ouverture Les Hébrides, suivi de son Concerto pour violon n°2 en mi mineur Opus 64, une œuvre passionnée du jeune compositeur romantique allemand.

En seconde partie, la Symphonie n°6 de Franz Schubert, une partition où se mêlent fraîcheur mélodique, énergie juvénile et profondeur émotionnelle.

Organisé par le conseil départemental de Loir-et-Cher en partenariat avec la scène nationale de Blois- La Halle aux Grains 30 .

Halle aux Grains Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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English :

The 5th edition of Les Musicales 41, organized by the departmental council, offers a rich and varied program featuring an exceptional concert centered on two masterpiecesfrom the Romantic repertoire on Friday, September 25, at the Halle aux Grains in Blois.

L’événement Musicales 41 – Orchestre Symphonique de la Région Centre-Val de Loire/Tours Blois a été mis à jour le 2026-09-03 par Conseil Départemental 41