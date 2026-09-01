Musicales 41 Projection Ballet Cendrillon à Vendôme Vendôme
dimanche 27 septembre 2026 · Vendôme
Informations pratiques
Vendôme
Musicales 41 Projection Ballet Cendrillon à Vendôme
Minotaure Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La 4e édition des Musicales 41, organisée par le conseil départemental, vous propose une programmation riche et variée avec la retransmission audiovisuelle du ballet Cendrillon le dimanche 27 septembre au Minotaure à Vendôme.
Musicales 41 Ballet Don Quichotte à Vendôme. Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma. Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les sunlights hollywoodiens. Avec un producteur pour fée marraine et un acteur vedette comme prince charmant, elle échappe à son destin misérable et voit ses rêves s’accomplir. Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle du chorégraphe, jeune Tatar devenu star internationale. Avec ce ballet métaphore , la Compagnie rend hommage à Rudolf Noureev qui fut son directeur. Une immersion au cœur de l’excellence de la danse classique, pour une soirée inoubliable. Organisé par le conseil départemental de Loir-et-Cher en partenariat avec l’Opéra National de Paris .
Minotaure Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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English :
The 4th edition of the Musicales 41, organized by the Conseil Départemental, offers a rich and varied program, with the audiovisual retransmission of the ballet Don Quichotte on Sunday September 28 at the Minotaure in Vendôme.
L’événement Musicales 41 Projection Ballet Cendrillon à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-09-01 par Conseil Départemental 41
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