Musicales 41 Projection « Ballet Don Quichotte » à Vendôme

Minotaure Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 18:00:00

fin : 2025-09-28 21:00:00

Date(s) :

2025-09-28

La 4e édition des Musicales 41, organisée par le conseil départemental, vous propose une programmation riche et variée avec la retransmission audiovisuelle du ballet Don Quichotte le dimanche 28 septembre au Minotaure à Vendôme.

Musicales 41 Ballet Don Quichotte à Vendôme. Projection des représentations du 30 mars et 2 avril 2024. Opéra national de Paris / Opéra Bastille. Inspiré de la chorégraphie de Marius Petipa, Don Quichotte de Rudolf Noureev est un ballet riche en humour et virtuosité. Une véritable fête de la danse qui met en valeur solistes et corps de ballet dans des ensembles et des pas de deux d’une grande variété. Écrit au XVIIe siècle, le roman de Cervantès raconte les aventures de Don Quichotte qui décide un jour de cavaler à travers l’Espagne aux côtés du naïf Sancho Pança. Une immersion au cœur de l’excellence de la danse classique, pour une soirée inoubliable. Organisé par le conseil départemental de Loir-et-Cher en partenariat avec l’Opéra National de Paris .

Minotaure Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English :

The 4th edition of the Musicales 41, organized by the Conseil Départemental, offers a rich and varied program, with the audiovisual retransmission of the ballet Don Quichotte on Sunday September 28 at the Minotaure in Vendôme.

German :

Ausgabe der vom Departementsrat organisierten Musicales 41 bietet Ihnen ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm mit der audiovisuellen Übertragung des Balletts Don Quichotte am Sonntag, den 28. September im Minotaure in Vendôme.

Italiano :

La quarta edizione dei Musicales 41, organizzata dal Consiglio dipartimentale, offre un programma ricco e variegato con la ritrasmissione audiovisiva del balletto Don Quichotte domenica 28 settembre alla Minotaure di Vendôme.

Espanol :

La 4ª edición de los Musicales 41, organizada por el consejo departamental, ofrece un programa rico y variado con la retransmisión audiovisual del ballet Don Quichotte el domingo 28 de septiembre en el Minotaure de Vendôme.

