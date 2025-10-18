Musicales dans les Vignes Danses hongroises (Vignobles en scène!) Château Bonisson Rognes

Musicales dans les Vignes Danses hongroises (Vignobles en scène!) Château Bonisson Rognes samedi 18 octobre 2025.

Musicales dans les Vignes Danses hongroises (Vignobles en scène!)

Samedi 18 octobre 2025 de 12h30 à 17h.

Accueil 12h30 Concert 14h30. Château Bonisson 177 Route des Mauvares Rognes Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-10-18 12:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Dans le cadre de l’événement Vignobles en scène! Venez partager une après-midi de rêve avec le concert des Danses Hongroises du violoniste virtuose Alain Arias et du Pianiste Jean Baptiste Mathulin.

12h30 Accueil, verre de vin de dégustation, restauration avec Foodtrucks sur place

14h30 Concert (durée approx. 1h30)





TARIFS

30€ | Tarif adulte (1 verre de vin blanc ou rosé offert)

Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles



INFORMATIONS PRATIQUES

Parking gratuit .

Château Bonisson 177 Route des Mauvares Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As part of Vignobles en scène! Come and share a dreamy afternoon with a concert of Danses Hongroises by virtuoso violinist Alain Arias and pianist Jean Baptiste Mathulin.

German :

Im Rahmen der Veranstaltung Vignobles en scène! Erleben Sie einen traumhaften Nachmittag mit dem Konzert der Ungarischen Tänze des Geigenvirtuosen Alain Arias und des Pianisten Jean Baptiste Mathulin.

Italiano :

Nell’ambito di Vignobles en scène! Venite a godervi un pomeriggio da sogno con un concerto di Danses Hongroises del virtuoso violinista Alain Arias e del pianista Jean Baptiste Mathulin.

Espanol :

¡En el marco de Vignobles en scène! Venga a disfrutar de una tarde de ensueño con un concierto de Danses Hongroises a cargo del virtuoso violinista Alain Arias y el pianista Jean Baptiste Mathulin.

L’événement Musicales dans les Vignes Danses hongroises (Vignobles en scène!) Rognes a été mis à jour le 2025-08-20 par Office Municipal de Tourisme de Rognes