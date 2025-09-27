Musicales dans les vignes RN7 Saint-Cannat

Musicales dans les vignes RN7 Saint-Cannat samedi 27 septembre 2025.

Samedi 27 septembre 2025 de 18h à 23h. RN7 Chateau de Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

Latin Clan, une Fiesta Latina célébrant la joie de vivre et la merveilleuse musique cubaine. Avec des musiciens professionnels cubains et français, d’expérience internationale.

RN7 Chateau de Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 62 58 12 harold@beaupre.fr

English :

Latin Clan, a « Fiesta Latina » celebrating joie de vivre and wonderful Cuban music. With professional Cuban and French musicians with international experience.

German :

Latin Clan, eine « Fiesta Latina », bei der die Lebensfreude und die wunderbare kubanische Musik gefeiert werden. Mit professionellen kubanischen und französischen Musikern mit internationaler Erfahrung.

Italiano :

Latin Clan, una « Fiesta Latina » che celebra la gioia di vivere e la meravigliosa musica di Cuba. Con musicisti professionisti cubani e francesi con esperienza internazionale.

Espanol :

Latin Clan, una « Fiesta Latina » que celebra la alegría de vivir y la maravillosa música de Cuba. Con músicos profesionales cubanos y franceses con experiencia internacional.

