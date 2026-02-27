MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Errevet
MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026
Église d’Errevet Errevet Haute-Saône
L’ASPPEC de Clairegoutte propose les 30è Musicales de Clairegoutte.
Samedi 4 avril à l’église d’Errevet. Quator de guitares avec NEPTUNIUM
Vous pourrez profiter d’un moment de convivialité avec les artistes après chaque concert.
Info et résa auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .
Église d’Errevet Errevet 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ronchamptourisme@gmail.com
