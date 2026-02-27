MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Frahier-et-Chatebier

MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026

Salle des fêtes Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Début : 2026-04-06 17:00:00

fin : 2026-04-06

2026-04-06

L’ASPPEC de Clairegoutte propose les 30è Musicales de Clairegoutte.

Lundi 6 avril à 17h, à la salle des fêtes de Frahier.

Histoires naturelles avec TRIO 126.

Vous pourrez profiter d’un moment de convivialité avec les artistes après chaque concert.

Info et résa auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .

Salle des fêtes Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ronchamptourisme@gmail.com

