Musicales de Fontaine Accords Nomades

2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Laissez-vous embarquer jeudi 26 février 2026 à 20 h pour un voyage musical au CAPJ hors des sentiers battus avec Accords Nomades.

La Scène Fontainoise, en partenariat, avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, vous invite à une rencontre entre 2 mondes que tout semble opposer le raffinement du quatuor à cordes et l’énergie brûlante de la guitare manouche.

Quand un guitariste manouche Jérôme Brajtman croise la route du quatuor à cordes Anouman (Sandra Langlois, Karlos Marco, violons, Evan Mut, alto, Jean-Christophe Masson, violoncelle )…les accords se font nomades ! De cette rencontre naît une musique vibrante, profondément émouvante, où l’écriture savante côtoie l’improvisation la plus spontanée.

De Bach à Django Reinhardt, en passant par Fauré et Albéniz, Accords Nomades réinvente les répertoires classique et jazz manouche, brouillant les frontières entre musique populaire et musique savante. Les cordes s’y font tour à tour tempétueuses, virtuoses, imprévisibles et savantes, parfois volcaniques… Les échanges sont fougueux, la complicité évidente, l’énergie communicative…Impossible de rester immobile.

Tarifs Plein:18€ réduit:12€ Carte culture 5,50€ gratuit pour les de 18 ans.

Renseignements 06 01 96 12 47

Plus de détails sur le blog https://lascenefontainoise.over-blog.com/ .

2 Rue du Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 96 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musicales de Fontaine Accords Nomades

L’événement Musicales de Fontaine Accords Nomades Fontaine-lès-Dijon a été mis à jour le 2026-01-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)